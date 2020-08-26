ABD Kongresi’nden QAnon Komplo Teorisi Grubuna Karşı Adım

ABD Kongresi, derin devletin Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğunu iddia eden komplo teorisi grubu QAnon’a karşı harekete geçti. Her iki partiden Kongre üyeleri, söz konusu grubu kınayan bir tasarı sundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Denver Riggleman ve Demokrat Kongre üyesi Tom Malinowski’nin sunduğu tasarı, QAnon’u “yurtiçi radikal aşırıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek şiddet içerikli eylemleri cesaretlendirmesi olası siyasi komplo teorileri” olarak tanımlıyor.

Tasarı, kolluk kuvvetlerine de bu hareketin unsurlarının suç teşkil eden eylemlerinin engellenmesi için harekete geçme çağrısında bulunuyor. Tasarının Kongre’de oylanıp oylanmayacağı ise henüz netleşmedi.

Tasarı, en az iki Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Kasım ayındaki seçimler öncesinde komplo teorilerini benimsedikleri ve QAnon’un ABD Kongresi’nde etkili olmaya başladığı bir döneme rastladı.

Tasarıda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kolluk kuvvetleri dairelerine, komplo teorisine destek veren unsurların gerçekleştirdiği şiddet içerikli eylem, tehdit, taciz ve diğer suç teşkil eden faaliyetlerin engellenmesi konusunda daha yoğun çaba göstermeleri çağrısında bulunuyor.