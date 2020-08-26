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ABD Kongresi’nden QAnon Komplo Teorisi Grubuna Karşı Adım

26.08.2020 01:33 | Son Güncelleme

ABD Kongresi, derin devletin Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğunu iddia eden komplo teorisi grubu QAnon’a karşı harekete geçti. Her iki partiden Kongre üyeleri, söz konusu grubu kınayan bir tasarı sundu

ABD Kongresi’nden QAnon Komplo Teorisi Grubuna Karşı Adım

ABD Kongresi, derin devletin Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğunu iddia eden komplo teorisi grubu QAnon’a karşı harekete geçti. Her iki partiden Kongre üyeleri, söz konusu grubu kınayan bir tasarı sundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Denver Riggleman ve Demokrat Kongre üyesi Tom Malinowski’nin sunduğu tasarı, QAnon’u “yurtiçi radikal aşırıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek şiddet içerikli eylemleri cesaretlendirmesi olası siyasi komplo teorileri” olarak tanımlıyor.

Tasarı, kolluk kuvvetlerine de bu hareketin unsurlarının suç teşkil eden eylemlerinin engellenmesi için harekete geçme çağrısında bulunuyor. Tasarının Kongre’de oylanıp oylanmayacağı ise henüz netleşmedi.

Tasarı, en az iki Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Kasım ayındaki seçimler öncesinde komplo teorilerini benimsedikleri ve QAnon’un ABD Kongresi’nde etkili olmaya başladığı bir döneme rastladı.

Tasarıda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kolluk kuvvetleri dairelerine, komplo teorisine destek veren unsurların gerçekleştirdiği şiddet içerikli eylem, tehdit, taciz ve diğer suç teşkil eden faaliyetlerin engellenmesi konusunda daha yoğun çaba göstermeleri çağrısında bulunuyor.

FBI geçen yıl uyarmıştı

FBI geçen yıl hazırladığı raporunda, komplo teorisi kaynaklı yurtiçi aşırıcı unsurların olabileceği uyarısına yer vermiş, QAnon grubunu da “potansiyel yurtiçi aşırıcı tehdit” olarak nitelemişti.

Rusya hükümetinin desteklediği kurumların, QAnon’un teşvik ettiği komplo teorilerinin yayılmasında gittikçe artan bir rol üstlendiği üzerinde duruluyor. Bu durum da Kasım ayında yapılacak seçimlere olası bir müdahale endişelerini artırıyor.

Facebook şimdiye kadar şiddeti öven, şiddet içeren eylemlerle destekçi toplayan ya da silah kullanma niyeti gösteren paylaşımlar sebebiyle yaklaşık QAnon komplo teorisini savunan 800 grubun hesaplarını sildi.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada QAnon hareketi konusunda, takipçilerinin kendisini sevdiği dışında hiçbir şey bilmediğini söylemişti.

QAnon grubu ve yaydığı komplo teorisi nedir?

Somut delillerle kanıtlanmamış “derin devlet” iddialarını ortaya atan ve QAnon adıyla bilinen komplo teorisi, bundan üç yıl önce internetin karanlık köşelerinde yayılmaya başladı. ABD’de “derin devlet” kavramı, istihbarat, siyaset ve iş dünyasından elitlerin oluşturduğu grubu tanımlamak üzere kullanılmış; bu grubun Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

QAnon komplo teorisi de Başkan Trump’ın “derin devlet’’ içindeki düşmanların yanı sıra; şeytani pedofil ve yamyamların yönetimindeki çocuk istismarı çetesine karşı gizli bir savaş yürüttüğüne ilişkin asılsız iddialar etrafında şekilleniyor.

Grubun takipçileri yaklaşık 3 yıldır, yalnızca “Q” olarak bilinen üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından paylaşıldığı ileri sürülen karmaşık iddiaları gündeme getiriyor.

Gruba destek verenler, “Q” kod adıyla bilinen bu kişinin Başkan Trump’ın yakın çevresindeki bir köstebek olduğunu iddia ediyor.

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