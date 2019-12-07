ABD Kongresi’nden Sembolik İsrail-Filistin Tasarısı

Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail yanlısı olduğu gerekçesiyle eleştirilen adımlarının ardından İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü destekleyen sembolik bir karar tasarısını onayladı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde söz konusu tasarı 188'e karşı 226 oyla kabul edildi. Kongre üyelerinin genel olarak parti çizgisinde oy kullandığı oturumda kabul edilen ve bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, İsrail’in Yahudi devleti olarak hayatta kalmasını ve Filistinliler’in kendi devletlerini kurmaya yönelik meşru arzularını ancak iki devletli çözümün sağlayabileceğini vurguluyor.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, göreve geldiği 2017 yılı Ocak ayından bu yana, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ve Filistinliler’e yapılan yardımı da keserek ABD’nin uzun süredir benimsediği politikayı değiştirmesi sebebiyle Filistinliler ve bazı Arap liderler tarafından kınanmıştı.

Trump geçtiğimiz Mart ayında da İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Suriye sınırındaki Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımıştı. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’un artık İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini hukuk dışı nitelemeyeceğini açıklamıştı.