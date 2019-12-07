ABD Kongresi’nden Sembolik İsrail-Filistin Tasarısı

Temsilciler Meclisi ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail yanlısı olduğu gerekçesiyle eleştirilen adımlarının ardından İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü destekleyen sembolik bir karar tasarısını onayladı.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde söz konusu tasarı 188'e karşı 226 oyla kabul edildi. Kongre üyelerinin genel olarak parti çizgisinde oy kullandığı oturumda kabul edilen ve bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, İsrail’in Yahudi devleti olarak hayatta kalmasını ve Filistinliler’in kendi devletlerini kurmaya yönelik meşru arzularını ancak iki devletli çözümün sağlayabileceğini vurguluyor.
Cumhuriyetçi Başkan Trump, göreve geldiği 2017 yılı Ocak ayından bu yana, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ve Filistinliler’e yapılan yardımı da keserek ABD’nin uzun süredir benimsediği politikayı değiştirmesi sebebiyle Filistinliler ve bazı Arap liderler tarafından kınanmıştı.
Trump geçtiğimiz Mart ayında da İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Suriye sınırındaki Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımıştı. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’un artık İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerini hukuk dışı nitelemeyeceğini açıklamıştı.
Trump’ın muhafazakar Evanjelik Hristiyan seçmen tabanından gelen desteği arttırması muhtemel bu gibi adımlar Trump yönetiminin, İsrail-Filistin sorununda İsrail ile yan yana bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm vizyonunu terk edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirmişti.
Temsilciler Meclisi’nde Cuma günü kabul edilen tasarıya Demokrat Parti’nin sol kanadını temsil eden isimlerden biri olan Filistin kökenli Kongre üyesi Rashida Tlaib karşı çıktı. Demokrat Kongre üyesi, iki ayrı devlete karşı çıktığını, İsrail ve Filistinliler’in eşit haklara sahip olduğu tek bir devlet vizyonuna destek verdiğini söyledi.
Tlaib, Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında İsrail’i eşitsizlik, etnik ayrımcılık ve insanlık dışı koşullar uygulamakla suçladı. İsrail’in sadece Yahudiler'in kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu belirten ulus devlet yasasının Filistin halkının siyasi haklarını ortadan kaldırdığını ve Filistinliler’i ikinci sınıf vatandaş haline getirdiğini savundu.
Bu yıl başlarında İsrail hükümeti Kongre üyesi Rashida Tlaib’in İsrail’i ziyaret talebini reddetmiş, İsrail devletinin boykot edilmesini teşvik ettiği gerekçesiyle vize vermemişti.
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