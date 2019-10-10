ABD Kongresi’nden Türkiye’nin Operasyonuna Tepkiler

Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Başkan Donald Trump’ın operasyon bölgesinden asker çekmesine ABD Kongresi’nden tepki yağdı. Trump’a yakınlıklarıyla bilinen bazı Cumhuriyetçi Partili isimler bile hem operasyonu hem de Başkan’ın asker çekme kararını sert sözlerle eleştirdi. Temsilciler Meclisi’nde azınlık konumundaki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesinin IŞİD’e karşı sağlanan ivmeye tehdit oluşturduğunu, ABD’nin örgüte karşı savaşındaki ortağı Suriye Demokratik Güçleri’ne doğrudan saldırı teşkil ettiğini ve El Kaide, İran gibi taraflara bölgede yeni dayanaklar bulma imkanı tanıdığını savundu. McCarthy, “Türkiye operasyonu derhal durdurmalı ve bölgenin güvenliği için ABD’yle birlikte çalışmaya devam etmeli” dedi. "Tek taraflı askeri müdahale kabul edilemez" Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Inhofe de yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye, Suriye’de meşru güvenlik hakları olan önemli bir NATO müttefiki ancak Suriye’deki tek taraflı askeri müdahalesi kabul edilemez” dedi.

Inhofe, “Başkan Trump’ın da uyardığı gibi, Türkiye’nin adımları ciddi ekonomik, diplomatik ve güvenlik neticeleri doğuracak. Erdoğan’ın eylemleri ikili ilişkilerimizi baltalama, Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırma, IŞİD’e karşı zorlukla sağlanan ilerlemeleri heba etme, yeni bir insani kriz yaratma ve Kürt ortaklarımıza zarar verme riskini taşıyor” ifadelerini kullandı. "Kürtleri asla terk etmemeliyiz" Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Richard Burr de yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Suriye Demokratik Güçleri’nin Kürt üyeleri IŞİD’e karşı savaşta cesur ve sadık ortaklarımız oldu ve bizim yanımızda savaşanları asla terk etmemeliyiz. IŞİD kuvvetten düşmüş ve toprakları ellerinden alınmış olabilir ama tehdit henüz yok edilmedi. Türkiye’nin adımları ortak düşmanımızı güçlendirecek, bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve zorlukla elde edilen kazanımlara zarar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırısına son vermeli ve Türk askerlerini Suriye’nin kuzeyinden derhal çekmeli.”

"Trump Erdoğan'ın saldırmasına razı oldu" Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun en kıdemli Demokrat üyesi Senatör Jack Reed de “Başkan Trump’ın, Erdoğan’ın Kürtler’e saldırmasına razı olma kararı tam anlamıyla korkunç. Bu karar (Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir) Putin, (İran’ın ruhani lideri Ayetullah) Hamaney, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esat ve Erdoğan’a yarar sağlıyor ama Amerika’nın çıkarına değil, stratejik ortaklarımıza da zarar veriyor” açıklamasında bulundu. Reed, Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal İstihbarat Başkan Vekili Joseph Maguire’in Kongre’de mümkün olan en erken zamanda gelişmelerle ilgili ifade vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Erdoğan'a izin vermek prestijimize ve çıkarlarımıza zarar veriyor" ABD’de 2012 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’ni adayı olan ve o dönemin başkanı Barack Obama’ya karşı seçimi kaybeden Senatör Mitt Romney de “Haberler, tahmin edildiği gibi, Türkiye’nin terk ettiğimiz Kürt müttefiklere saldırdığını gösteriyor. Utanmazca ihanete uğratılan dostlarımız arasında trajik can kayıpları yaşanıyor. Tek ümidimiz Başkan’ın kararının daha da fazla can kaybına ve IŞİD’in tekrar dirilmesine yol açmaması” dedi.

2016 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adayı olan Senatör Marco Rubio da Kürtler’in, ABD yönetiminin talebi üzerine IŞİD’e karşı savaşta en önde savaştığını ve böylece Amerikan askerlerinin bu işi yapmak zorunda kalmadığını belirtti. Rubio, “Daha sonra Erdoğan’la anlaşma yapıp Kürtler’i yok etmesi için ona izin vermek, prestijimize ve ulusal çıkarlarımıza zarar veriyor, bunun olağanüstü ve uzun süre kalıcı etkileri olacak” dedi. "Türkiye'nin işgali Putin, İran ve Esat'ı güçlendiriyor" Temsilciler Meclisi’nde Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul da Suriye’deki gelişmelerin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Türkiye, daha şimdiden sivil kayıplara neden olan askeri operasyonuna derhal son vermeli. Türkiye’nin bu işgali, ortağımız Suriyeli Kürtlere karşı doğrudan bir tehdit oluşturuyor ve IŞİD’in bölgede kendini yeniden göstermesi için koşullar yaratıyor; Putin, İran ve Esat’ı da güçlendiriyor” dedi. McCaul, IŞİD mahkumları ve ailelerinin tutulduğu tesislerin güvenliğinden özellikle endişe ettiği, bu konuda yaşanacak bir zafiyetin örgütün yeniden canlanmasına çok yardımcı olacağını ve Amerika’ya tehdit oluşturacağını belirtti.