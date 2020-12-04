ABD Kongresi'nden Türkiye'ye yaptırımlara yeşil ışık

Trump'ın tasarıyı imzalamak için 30 gün süresi var.ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato, ABD'nin 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan 4 bin 500 sayfalık yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Trump'ın 30 gün içinde imzalaması gereken tasarıda, Türkiye'ye de Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Trump'ın veto etme şansı bulunmayan Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'inin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.

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