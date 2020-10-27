ABD Kongresi’nden Uygurlar İçin Karar Tasarısı

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör, Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde Uygur halkına ve azınlıktaki diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerini “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısı hazırladı. Tasarıyı Cumhuriyetçi Idaho Senatörü Jim Risch, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat New Jersey Senatörü Robert Menendez kaleme aldı. Tasarıya destek veren diğer isimler arasında Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio, Demokrat Maryland Senatörü Ben Cardin ve Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley var. Karar tasarısı hakkında görüşlerini belirten senatörlerden Jim Risch, Çin hükümetinin zorla kısırlaştırma, kürtaj ve diğer uygulamalarının ‘‘dehşet verici’’ olduğunu söyledi.Risch, ‘‘Uygurlar’ı ve diğer Müslüman azınlıkları hedef alan bu uygulamalar soykırım anlamına gelmektedir, ben de bu uygulamaları bu şekilde tanımlayan bu tasarıya her iki partiden de meslektaşlarımla birlikte imza atmaktan gurur duyuyorum’’ diye konuştu. Risch, ABD ve diğer dünya ülkelerinin Şincan’da olup bitenlere dikkat çekmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Cornyn ise Çin hükümetinin milyonlarca Uygur’a karşı yıllardır “korkunç bir soykırım kampanyası” uygulamaya devam ettiğini söyledi, karar tasarısının, Çin’i hunharca eylemlerinden sorumlu tutmanın ilk adımını oluşturduğunu kaydetti. Menendez ise ‘‘Çin’in Şincan’da Uygurlar’a soykırım uyguladığına şüphe yok. Bir soykırımı durdurmak bizim ulusal güvenliğimizle ve değerlerimizle uyumlu bir davranış. Bu da karşı durmak ve doğruyu söylemekle başlıyor’’ dedi. Menendez, ‘‘Umarım Başkan (Donald) Trump ve Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo da bunu ‘soykırım’ olarak adlandırmakta ve uluslararası ortaklarımızla birlikte yanıt vermekte bize katılır’’ diye konuştu. Rubio ise ‘‘Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi’nin Şincan’daki Uygurlar’a ve diğer etnik azınlıklara yönelik işlediği nefret dolu suçlarla ilgili delillerin sayısı her gün artıyor. Bu suçların doğası konusunda net olmalıyız’’ dedi. Rubio, ‘‘Özgür ülkeler biraraya gelerek bu suçların sonlandırılması, hesabının sorulması ve adaletin sağlanması için baskı kurmalı’’ dedi.