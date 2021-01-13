ABD Kongresi'ne saldırı: Trump, görevden alınmasını getirebilecek 25. maddenin 'sıfır risk teşkil ettiğini' savundu

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne yönelik saldırının düzenlenmesinin ardından kendisiyle ilgili gündeme gelen "görevden alınma" baskısını risk olarak görmediğini ileri sürdü.

Trump, Texas eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, göç akışını engellemek gerekçesiyle Meksika sınırına örülen duvarı ziyaret etti ve bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada Trump, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının kendisinin hesaplarını askıya alması hakkında, "İfade özgürlüğü hiç olmadığı kadar saldırı altında" yorumunu yaptı.

Trump, başkanın görevini yapamaması durumunda, başkan yardımcısı tarafından görevden alınmasına olanak tanıyan 25. ek madde tartışmalarına da değinerek, "25. ek madde benim için sıfır risk teşkil ediyor. Ancak bu madde Joe Biden'a ve Biden yönetimine olumsuz olarak geri dönecek. Biden, ne dilediğine dikkat et" ifadelerini kullandı.

Kongre baskınının ardından yaptığı "itidal" çağrısını tekrarlayan Trump, "Şimdi ülkemiz için iyileşme zamanı. Şimdi barış ve sükunet zamanı" dedi.