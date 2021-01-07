ABD Kongresi'ne saldırıyı dünya liderleri nasıl yorumladı?

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin, polis barikatını aşarak Joe Biden'ın seçim zaferinin tescili için toplanan Kongre'nin binasına girmesi ve sonrasında yaşananlara dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Birçok dünya lideri yaşananları "dehşet verici" diye nitelendirdi ve "demokrasiye saldırı düzenlendiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olanlardan üzüntü duyduğunu belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da en sert tepki doğrudan Trump'ı suçlayıcı bir mesaj yayımlayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan gelirken, Türkiye'nin "taraflara itidal çağrısı" yaptığı mesajı ABD televizyonlarında ilgiyle aktarıldı.

ABD yönetiminin tanımadığı Venezuela'nın hükümeti ise Washington'un başka ülkelerde kışkırttığı şeylerin bu kez kendi başına geldiğini belirtti.

İngiltere: Utanç verici manzaralar

Gelişmelere ilk tepki verenler arasında Avrupalı liderler vardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson mesajında ABD Kongresi'nde "utanç verici manzaralar" yaşandığını söyledi. Johnson, "Amerika Birleşik Devletleri dünyada demokrasiyi temsil ediyor. İktidarın barışçı ve kuralına uygun şekilde devri hayati önem taşıyor" dedi.