ABD Kongresi’ni Zorlu Bir Hafta Bekliyor

ABD Kongresi üyeleri, Corona pandemisinin ağır darbe indirdiği ekonomiyi canlandırmak için yeni bir yardım paketi hazırlamak, hükümetin kapanmasını önlemek için harcama yasası çıkarmak ve savunma bütçesi üzerinde anlaşmak üzere Pazar gününü yoğun görüşmelerle geçirdi.
Ancak Kongre'nin önündeki zaman giderek azalıyor.
Mevcut federal bütçenin süresi 11 Aralık'ta doluyor. Kongre'nin 11 Aralık'a kadar yeni bütçe üzerinde anlaşamaması durumunda kamu finansmanı tükenecek. Bu da hükümetin kısmen kapanması anlamına gelecek.
Kongre'nin hükümetin kapanmasını engellemek için 2021 bütçesi üzerinde geniş kapsamlı anlaşmaya varıncaya kadar birkaç günlük geçici bir yasa üzerinde anlaşarak Noel'e kadar zaman kazanma yoluna gidebilir.
Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler bütçe yasasının bir sonraki Corona yardım paketini de içermesini istediklerinin sinyalini verdi.
Demokrat Partili Illinois Senatörü Dick Durbin, ABC televizyonunda yayınlanan “This Week” programında yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına en kısa zamanda yardım ulaştırmak için insanüstü bir çaba sarfediyoruz" dedi.
Kongre üyeleri, aylardır Corona yardımı yasasının çıkarılması konusunda anlaşsa da yapılacak harcamaların miktarı ve harcamaların nereye yapılacağı konusunda aylardır uzlaşma sağlayamadı.
Senatör Durbin, 908 milyar dolarlık partilerüstü yardım paketi tasarısını destekliyor.
Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili senatörler ve ekipleri, bir sonraki Corona yardım paketinin taslağı üzerinde tüm haftasonu çalıştı. Cumhuriyetçi Partili Lousiana Senatörü Bill Cassidy, Fox haber kanalında Pazar günü katıldığı programda, "yasanın büyük olasılıkla bu hafta başında çıkarılacağını" söyledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, taslağın, yasanın nihai metni üzerinde yapılacak müzakerelere temel oluşturmasını kabul etti.
Ancak Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell ve Başkan Donald Trump'ın taslağa ilişkin tutumu henüz netlik kazanmadı.
Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde uzlaşma sağlandı
Öte yandan Kongre üyeleri Savunma Bakanlığı bütçesini hızla geçirmeyi umuyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer, 740 milyar dolarlık savunma bütçesi üzerinde uzlaştı.
Ancak Trump, bütçe tasarısı metninin, sosyal medya ağlarının hukuki statüsünü koruyan yasayı iptal eden bir hükmü içermemesi durumunda savunma bütçesini veto etme tehdidinde bulunuyor. Trump, sosyal medya platformlarının kendisine karşı önyargılı davrandığını iddia ediyor.
Trump ayrıca Amerikan İç Savaşı sırasında köleliği savunan Güney eyaletlerinden oluşan Konfederasyon komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin yeniden isimlendirilmesi planına karşı çıkıyor.
Ordu bütçesinin bekletilemeyeceği ve bu meselelerin ayrı ayrı alınabileceğini savunan Cumhuriyetçiler, Trump'ın vetosunu geri çevirecek oy çoğunluğuna sahip oldukları görüşünde.
Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Demokrat Partili Kongre üyesi Steny Hoyer, oylamanın Salı günü yapılmasına karar verdi.