ABD Kongresi’ni Zorlu Bir Hafta Bekliyor

ABD Kongresi üyeleri, Corona pandemisinin ağır darbe indirdiği ekonomiyi canlandırmak için yeni bir yardım paketi hazırlamak, hükümetin kapanmasını önlemek için harcama yasası çıkarmak ve savunma bütçesi üzerinde anlaşmak üzere Pazar gününü yoğun görüşmelerle geçirdi.

Ancak Kongre'nin önündeki zaman giderek azalıyor.

Mevcut federal bütçenin süresi 11 Aralık'ta doluyor. Kongre'nin 11 Aralık'a kadar yeni bütçe üzerinde anlaşamaması durumunda kamu finansmanı tükenecek. Bu da hükümetin kısmen kapanması anlamına gelecek.

Kongre'nin hükümetin kapanmasını engellemek için 2021 bütçesi üzerinde geniş kapsamlı anlaşmaya varıncaya kadar birkaç günlük geçici bir yasa üzerinde anlaşarak Noel'e kadar zaman kazanma yoluna gidebilir.

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler bütçe yasasının bir sonraki Corona yardım paketini de içermesini istediklerinin sinyalini verdi.

Demokrat Partili Illinois Senatörü Dick Durbin, ABC televizyonunda yayınlanan “This Week” programında yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına en kısa zamanda yardım ulaştırmak için insanüstü bir çaba sarfediyoruz" dedi.