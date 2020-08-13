ABD Kongresi'nin dört üyesi Türkiye’ye silah satışına engel oluyor

Türkiye’yi Rus S-400 savunma sistemlerinden vazgeçirmek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin dört üyesinin ABD’den Türkiye’ye silah satışına iki seneye yakın süredir engel olduğu öğrenildi.

ABD merkezli Defense News ve CNN haber sitelerinin haberlerine göre, Kongre’nin dört önemli üyesi tek başlarına veya birlikte hareket ederek, Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için ABD’nin Türkiye’ye silah satışlarına engel oldu.

Henüz kaç silah satışının dondurulduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak F-16 savaş uçaklarının yenilenmesinin durdurulduğu ve Türkiye’nin Pakistan’a satmak üzere anlaştığı ATAK helikopterlerinin ABD yapımı motorlarına ihracat izinlerinin verilmediği öğrenildi.

Defense News’un Kongre, ABD hükümeti ve ABD’deki savunma endüstrisindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre silah satışını engelleyen Kongre üyeleri ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Bob Menendez, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Mike McCaul.