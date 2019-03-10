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ABD Kongresi’nin Somalili ilk Müslüman temsilcisi İlhan Omar’a linç kampanyası

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’ne seçilen ilk Somali asıllı ve Müslüman kadın olan İlhan Omar, Filistin halkına verdiği destek sebebiyle Yahudi düşmanı olarak görülürken, hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.Seçim çalışmaları zamanında İlhan Omar’ın kapatılması gerektiğini söylediği Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) iki üst düzey görevlisi, İlhan Omar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunmaları sebebiyle gözaltına alındı.ICE’in gözaltına alınan ajanlarının ABD Temsilciler Meclisi İlhan Omar’a terörist yakıştırması yaparak hakkında ’terör dersleri alıyor’ şeklindeki mesajları sosyal medyada beğenip, paylaşmaları sebebiyle gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ABD Kongresi’ne seçilen ilk Somali asıllı ve Müslüman kadın olan İlhan Omar, Filistin halkına verdiği destek sebebiyle Yahudi düşmanı olarak görülürken, hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor.
Seçim çalışmaları zamanında İlhan Omar’ın kapatılması gerektiğini söylediği Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) iki üst düzey görevlisi, İlhan Omar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunmaları sebebiyle gözaltına alındı.
ICE’in gözaltına alınan ajanlarının ABD Temsilciler Meclisi İlhan Omar’a terörist yakıştırması yaparak hakkında ’terör dersleri alıyor’ şeklindeki mesajları sosyal medyada beğenip, paylaşmaları sebebiyle gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan ICE görevlilerinin daha sonra paylaşımları sildikleri belirtildi.
ABD’nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Demokrat Partili İlhan Omar’ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) İsrail’i desteklemeleri için ABD’li siyasilere para ödediğini ifade etmesi Washington’da büyük tartışmaya neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump seçim çalışmaları sırasında AIPAC’tan destek isterken kendilerinden para değil oy istediğini söylemişti.
İlhan Omar’ın Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik ifadelerini Yahudi karşıtı olarak yorumlayan ABD Başkanı Trump bir açıklamasında, "Bence kendisi Kongre’den ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ndeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresi’nde yeri yok. Kongre üyesi Omar’ın özrü de yeterli değil" açıklamasını yapmıştı. İlhan Omar daha sonra ifadelerinin yanlış anlaşılması sebebiyle özür dilemişti.
Temsilciler Meclisi, Demokrat Parti Minnesota temsilcisi Omar hakkında İsrail’i eleştirmesi sebebiyle ’nefret ve toleranssızlık’ suçlamasıyla hakkında kınama kararı almıştı.
ABD’deki ara seçimlerde, Demokrat Partili Müslüman adaylar Rashida Tlaib ve Ilhan Omar Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilerek ABD Kongresi’nin ilk kadın Müslüman üyeleri oldu.
Somali asıllı olan ve ABD’ye 12 yaşında gelen, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden olan İlhan Omar 4 Ekim 1981 Somali’nin başkenti Mogadişu’da dünyaya geldi. İlhan Omar, Trump’ın göç politikalarına şiddetle karşı çıkıyor ve Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) kapatılması çağrısında bulunuyor.

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