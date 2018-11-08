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ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yaptırım talebinin genişletilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Yardım Komitesi (IRC) Başkanı ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband: - "(ABD Kongresinin Suudi Arabistan'a yaptırım talebi) Bu yaptırımlar, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki uluslararası hukuk ihlallerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli" - "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun (Yemen'de) ateşkes çağrısı acilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısına dönüşmeli" - "Cemal Kaşıkçı'nın mirası, Yemen'de acı çeken milyonlar için bu durumun sorumluların hesap vermesini sağlamak olmalı"

Uluslararası Yardım Komitesi (IRC) Başkanı ve eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a uygulanmasını talep ettiği yaptırımların, Yemen'deki insan hakları ihlallerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

Miliband, Amerikan yayın kuruluşu CNN International için "Cemal Kaşıkçı'nın mirası, Yemen'deki barış olmalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "korkunç bir suç" olarak nitelendiren Miliband, bu cinayetin ardından, Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ana aktörü olduğu uzun süredir devam eden iç savaşın da gündeme geldiğini vurguladı.

- BMGK çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yemen'de ateşkes çağrısını anımsatan Miliband, "Bakan Pompeo'nun ateşkes çağrısı acilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısına dönüşmeli." ifadesini kullandı.

Miliband, İngiltere ve ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması gerektiğini vurgulayarak, bölgeye insani yardımın ulaştırılması, kamu personelinin maaşlarının ödenmesi gibi konularda da adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

- ABD'nin yaptırımlarının genişletilmesi çağrısı

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin teklifi üzerine, Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı değerlendirdiğine değinen Miliband, "Bu yaptırımlar Suudi Arabistan'ın Yemen'deki uluslararası hukuk ihlallerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli" görüşünü paylaştı.

Miliband, Suudi Arabistan ve ortaklarına baskı uygulamanın tek başına yeterli olmadığını, Husiler ve destekçilerinin de iyi niyetli olarak masaya getirilmesi gerektiğini vurguladı. Mİliband, BM'nin de Yemen'de barış görüşmeleri için etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Yemen'deki acıların uzun zamandır görmezden gelindiğini belirten Miliband, "Cemal Kaşıkçı'nın mirası, Yemen'de acı çeken milyonlar için bu durumun sorumluların hesap vermesini sağlamak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Yemen

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