‘ABD Kongresi’nin Yeni Kadınları Gelecek Kuşak İçin Örnek Oldu’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı açıklamada, birçok yerde eşitsizlikler ve hak ihlalleri devam etse de bazı ülkelerde kadın haklarındaki eşitsizlikler konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bachelet, son seçimlerde ABD Kongresi’ne seçilen rekor sayıdaki kadın üyenin gelecek nesiller için örnek oluşturduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nda konuşan Bachelet, kadın hakları konusunda dünyanın dört bir yanında yaşanan eşitsizlik ve hak ihlalleri konusunda endişelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kadınlar için dünyada sevindirici gelişmelerin de olduğunun altını çizen Bachelet, ABD Kongresi’nde görev yapan kadınların rekor sayıda artarak, Temsilciler Meclisi üyelerinin dörtte birini oluşturmasının da kadın hakları ve eşit çalışma koşulları konusunda çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yüksek Komiser Bachelet, geçen Kasım’daki ABD ara seçimlerin ardından Kongre’ye ilk kez bir Müslüman kadının girmesi, Kızılderili Amerikalı kadınların ilk kez Kongrede yer alması ve Kongre’nin en genç üyesinin bir kadın olmasının çok önemli ve sevindirici gelişmeler olduğunu kaydetti.