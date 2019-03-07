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‘ABD Kongresi’nin Yeni Kadınları Gelecek Kuşak İçin Örnek Oldu’

07.03.2019 01:17 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı açıklamada, birçok yerde eşitsizlikler ve hak ihlalleri devam etse de bazı ülkelerde kadın haklarındaki eşitsizlikler konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi

‘ABD Kongresi’nin Yeni Kadınları Gelecek Kuşak İçin Örnek Oldu’

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı açıklamada, birçok yerde eşitsizlikler ve hak ihlalleri devam etse de bazı ülkelerde kadın haklarındaki eşitsizlikler konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bachelet, son seçimlerde ABD Kongresi’ne seçilen rekor sayıdaki kadın üyenin gelecek nesiller için örnek oluşturduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nda konuşan Bachelet, kadın hakları konusunda dünyanın dört bir yanında yaşanan eşitsizlik ve hak ihlalleri konusunda endişelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kadınlar için dünyada sevindirici gelişmelerin de olduğunun altını çizen Bachelet, ABD Kongresi’nde görev yapan kadınların rekor sayıda artarak, Temsilciler Meclisi üyelerinin dörtte birini oluşturmasının da kadın hakları ve eşit çalışma koşulları konusunda çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yüksek Komiser Bachelet, geçen Kasım’daki ABD ara seçimlerin ardından Kongre’ye ilk kez bir Müslüman kadının girmesi, Kızılderili Amerikalı kadınların ilk kez Kongrede yer alması ve Kongre’nin en genç üyesinin bir kadın olmasının çok önemli ve sevindirici gelişmeler olduğunu kaydetti.

​“Kadın hakları endişe verici bir durumda”

Dünyada kadın hakları konusunda eşitsizliklerin hala endişe verici bir durumda olduğunu belirten Bachelet, Etiyopya’da kadın hakları konusunda gerçekleşen son reformlar ve geçtiğimiz yıl Tunus'un başkentinde bir kadının belediye başkanı seçilmesinin de umut verici gelişmeler olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın pek çok ülkesinde kadın hakları savunucuların giderek artan sayıda saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Michelle Bachelet, günümüzde kadınların fiziksel ve cinsel saldırılar dışında sanal saldırılara da hedef olduğunu söyledi.

​BM Uzmanları: “Adet gören kadına yönelik ayrımcılıkta tabular yıkılmalı”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde BM insan hakları uzmanları adet gören kadın ve kızların dünyada hala ayrımcılığa tabi tutulup dışlandığını belirterek bu konuda tabuların yıkılması çağrısında bulundu.

BM uzmanları bu konuda yapılan olumlu çalışmalar artış göstermiş olsa da tabuların ortadan kalması için küresel işbirliği ve daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. BM uzmanları adet gören kadınlar için dünyanın pek çok ülkesinde kalıplaşmış klişelerle yaratılan utanç duygusunun ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu savundu.

BM uzmanları bazı ülkelerde adet gören kadın ve kızların geleneklere göre regl günlerinde zorla tecrit altında tutuldukları, dışlandıkları, dini ibadethanelere sokulmadıkları aileleriyle birlikte aynı yerde olamadıkları, hatta yemeklerini bile ayrı yerlerde tecrit altında yemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Uzmanlar adet gören kadınlara yönelik çağdışı uygulamalarla BM’nin mücadele ettiğini ancak tabular ve cinsel eğitimsizliğin bu yöndeki çalışmalar için ciddi engeller oluşturduğunu kaydettiler.

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