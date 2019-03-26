ABD Konsolosluğu Çalışanı 1,5 Yıl Sonra Hakim Karşısında

Amerika’nın İstanbul Konsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz Ekim 2017’de tutuklandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı.

Konsoloslukta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA’da çevirmen ve yardımcı olarak çalışan Topuz casusluk ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Topuz, Fethullah Gülen’le bağlantılı olmakla da suçlanıyor. Eğer suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir. 59 yaşındaki Topuz suçlamaları reddediyor.

Duruşmada Topuz gözyaşlarını tutmaya çalışır bir şekilde, yaptığı çevirmenlik işi yüzünden suçlanacağını hiç düşünmediğini kaydetti.

Topuz’un tutuklanması, iki ülke arasında vize işlemlerinin bir süre durdurulmasına neden olmuştu.

78 sayfalık suçlamada Topuz, 2013 yılında Türkiye’de bazı üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzluk soruşturmasını yürüten yetkililerle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Türk hükümeti bu savcıları Gülen’le bağlantılı olmak ve yargı darbesi teşebbüsünde bulunmakla suçluyor. Topuz’a suçlama yöneltenler arasında Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı eski bakanlar da bulunuyor.