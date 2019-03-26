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ABD Konsolosluğu Çalışanı 1,5 Yıl Sonra Hakim Karşısında

26.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Amerika’nın İstanbul Konsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz Ekim 2017’de tutuklandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı

ABD Konsolosluğu Çalışanı 1,5 Yıl Sonra Hakim Karşısında

Amerika’nın İstanbul Konsolosluğu’nda çalışan Metin Topuz Ekim 2017’de tutuklandıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra hakim karşısına çıktı.

Konsoloslukta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA’da çevirmen ve yardımcı olarak çalışan Topuz casusluk ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

Topuz, Fethullah Gülen’le bağlantılı olmakla da suçlanıyor. Eğer suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir. 59 yaşındaki Topuz suçlamaları reddediyor.

Duruşmada Topuz gözyaşlarını tutmaya çalışır bir şekilde, yaptığı çevirmenlik işi yüzünden suçlanacağını hiç düşünmediğini kaydetti.

Topuz’un tutuklanması, iki ülke arasında vize işlemlerinin bir süre durdurulmasına neden olmuştu.

78 sayfalık suçlamada Topuz, 2013 yılında Türkiye’de bazı üst düzey yetkilileri hedef alan yolsuzluk soruşturmasını yürüten yetkililerle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Türk hükümeti bu savcıları Gülen’le bağlantılı olmak ve yargı darbesi teşebbüsünde bulunmakla suçluyor. Topuz’a suçlama yöneltenler arasında Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı eski bakanlar da bulunuyor.

Topuz duruşmadaki ifadesinde DEA’yla 25 yıllık çalışma hayatında birçok polis ve kamu yetkilisiyle tanıştığını ve karşılıklı numaralar ve kartlar alınıp verildiğini kaydetti.

Topuz 1982 yılında İstanbul Konsolosluğu’nda çalışmaya başlamış, 10 yıl sonra da DEA’nın Türkiye’deki Amerikan personeline yardımcı ve çevirmen olarak atanmıştı.

Topuz, savcıların sadece Gülen’le bağlantılı olmakla suçlanan yetkililerle bağlantısını değerldirdiğini diğer yüzlerce yetkiliyle olan görüşmelerini dikkate almadığını belirtti.

Topuz, çalışma hayatı sırasında Türk devleti yetkilileriyle temasta olduğunu ve Gülen’le bağlantısı olanları bilmesinin beklenemeyeceğini söyledi.

Duruşma öncesi konuşan Topuz’un avukatı Halit Akalp, Metin Topuz’un serbest bırakılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Bir başka konsolosluk çalışanı Mete Cantürk de bağlantılı suçlamalar nedeniyle ev hapsinde.

Amerika’nın Ankara’daki Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen duruşmaya katılanlar arasındaydı.

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