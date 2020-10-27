ABD konsolosluğu çalışanı Cantürk'e 5 yıl hapis

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Nazmi Mete Cantürk, "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım suçu"ndan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cantürk'ün kızı ve eşi ise beraat etti. Bu sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmayı, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak takip etti.

Cantürk suçlamaları kabul etmedi

Son savunmasını yapan sanık Cantürk, mütalaayı kabul etmediğini belirterek "FETÖ üyesi olduğumu kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. Bu programı darbe teşebbüsünden sonra duydum. Bu örgüte ait kurum ve kuruluşlarda çalışmadım. FETÖ lideriyle hiçbir zaman görüşmedim. FETÖ'nün hiçbir toplantısına katılmadım, hiçbir zaman örgüte yardımda bulunmadım" dedi.