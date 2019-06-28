ABD Konsolosluğu Çalışanı Metin Topuz'un Tahliye Talebi Reddedildi

Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisiyken FETÖ’cü eski polisler ve savcı Zekeriya Öz’le iletişimde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan konsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz bugün 3. Kez hakim karşısına çıktı.

Topuz’un tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi ve tutukluluğunun devamına hükmedildi. Hakkında askeri ve siyasi casusluk suçlaması ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyette bulunmak şeklinde suçlamalar bulunan Metin Topuz 1.5 yıldır tutuklu bulunuyor.

Topuz hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Metin Topuz, suçsuz olduğu gerekçesiyle tahliyesini talep etti ancak bu talebi reddeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihi olarak da 18 Eylül tarihini belirledi.

Duruşmayı Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve Amerikan basınından gazeteciler de takip ettiler.

Savcının tanık Feyyaz Öztürk isimli tanığa ulaşılarak dinlenmesinin son derece önemli olduğunu söylediği durşmada Metin Topuz, Öztürk’ü tanımadığını söyledi. Söz konusu kişinin yurtdışında olduğu belirtilirken Metin Topuz, adı geçen kişi ve kişilerle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ve bu şahıslarla görüşmediğini söyledi ve hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

