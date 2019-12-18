ABD Konsolosluğu Çalışanı Tanık Olduğu Davaya Getirilmedi

Ancak duruşma başladıktan sonra mübaşir, halen Silivri Cezaevi’nde olan Metin Topuz’u önce izleyici sıralarında aradı, ardından da koridorda ismini anons etti. Gazetecilerin Topuz’un cezaevinde olduğunu hatırlatması üzerine mübaşir, mahkeme heyetine bu yönde bilgi verdi.

Davanın bugünkü duruşmasında bir başka ABD Başkonsolosluğu çalışanı olan ve casusluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 2 Ekim’deki celsede hakkında ‘zorla mahkemeye getirilme’ kararı verilen Metin Topuz’un ifadesine başvurulacaktı.

Davanın bugünkü celsesini ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile bazı konsolosluk yetkilileri de takip etti.

Yaklaşık 17 ay ev hapsinde kaldıktan sonra 25 Haziran’da serbest bırakılan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızı Sevim Cantürk Kevser Cantürk, bugün üçüncü kez İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıktı.

Mahkeme de Metin Topuz’un davanın 19 Mart’ta yapılacak dördüncü celsesine zorla getirilmesi yönünde karar verdi.

Cantürk, tanık beyanını kabul etmedi

Mahkeme başkanı, Zaman gazetesinden 2014 Şubat’ında istifa etmiş olan Salih Zengin’in tanık ifadesini de duruşmada okudu.

Başkan, Zengin’in ‘‘Zaman Gazetesi'nde 1998'de çocuk sayfası editörü olarak çalışmıştım. Nazmi Mete Cantürk'ün çocukları da şiir çalışmalarını mektupla yollamıştı. Bu nedenle tanıştık. Bana ABD Konsolosluğu'nda çalıştığını, vize konusunda yardımcı olabileceğini söylemişti. Daha sonrasında gazetede çalışan birçok kişiden ABD ülkesine gitmek maksadıyla vize müracaatında bulunduklarında ‘Fethullah Gülen’i ziyarete gidiyorum' şeklinde beyanda bulunanların vize işlemlerinde kolaylık sağlandığını duydum. Ama sanık Nazmi Mete mi, yoksa Metin Topuz mu yardımcı olmuştu bilmiyorum. Sanık Nazmi Mete'nin örgütsel davranışı olduğuna şahit olmadım’’ dediğini aktardı.

Tanık ifadesi sonrası söz alan Nazmi Mete Cantürk, ‘‘Tanıkla bir fuarda tanışmıştık, sonra birkaç kez gördüm. 20 senedir de hiç görmedim. Neden böyle konuştuğunu bilmiyorum. Beyanlarını kabul etmiyorum’’ dedi.