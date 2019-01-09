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ABD konsolosluğu çalışanının tahliye ve nakil taleplerine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

MARDİN'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi.

ABD konsolosluğu çalışanının tahliye ve nakil taleplerine ret

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Uluçay'ın yenilediği tahliye talebini reddedip, tutuklunun halinin devamına karar verdi.
ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 23 Şubat 2017 tarihinde polis tarafından operasyon düzenlenen Adana'daki evinde bulunamayınca konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay ile aynı davada tutuksuz yargılanan Hüseyin Cangir'in yargılanmasına Mardin'de devam edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya; sanık Hamza Uluçay tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı Hüseyin Çeken ve tutuksuz sanık Hüseyin Cangir hazır bulundu. ABD Adana Başkonsolosu Alejandro Baez de duruşmayı salondan izledi. Uluçay, duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, tahliye talebini yineledi. Avukatların sözlü savunmasını dinleyen mahkeme, verilen aranın ardından Uluçay'ın tahliye ve nakil taleplerini reddedip, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.

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