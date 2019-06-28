ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebine ret

Topuz'un bir sonraki duruşması 18 Eylül'de görülecek.Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ekim 2017'de tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un beşinci duruşması İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Topuz'un tahliye talebini reddetti.

Savcı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk'ün dinlenmesini ve sanığın kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden Topuz duruşmada, "Feyyaz Öztürk'ü tanımıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Ne Feyyaz Öztürk ile ne de bahsettiği insanlarla görüşmem olmamıştır. Hakkımdaki iddiaların tümünü reddediyorum. Feyyaz Öztürk hakkımda 2006-2008 yılllarında adli makamlara şikayette bulunduğunu söylemiş, ancak hakkımda böyle bir şikayet de yok" dedi.

Sanık Metin Topuz'un avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatlardan Selman Alibaş savcının açıklamalarına karşılık "Feyyaz Öztürk, kolluğa verdiği ifadesinden üç ay sonra ülkeyi terk etmiştir. Daha önce mahkemede Nizamettin Çelikbilek de dinlenmiştir. Çok önemli bir tanık gibi görülse de yönlendirilmiş ve boş bir ifade olduğunu mahkemede dinleyince gördük. Feyyaz Öztürk'ün ifadesi alınmadan da müvekkilimizin tahliyesine karar verilebilir. 21 aydır tutukludur. Artık tutukluluğu infaza dönüşmüştür. Evi 24 saat izlenmektedir. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılmasını talep ediyorum" dedi.