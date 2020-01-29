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ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması üzerine ABD Konsolosluğu önünde toplanan grup, protesto gerçekleştirdi.

ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğine yönelik açıklaması üzerine ABD Konsolosluğu önünde toplanan grup, protesto gerçekleştirdi. Ellerinde “yıkılsın siyonist İsrail devleti” yazılı dövizlerle konsolosluk binası önüne gelen grup üyeleri sloganlar atarak, ABD Başkanı Trump ve İsrail hükumeti aleyhine sloganlar attı. Bu esnada polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

“Orta Doğu halklarının gözünde bu belgenin tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur”
Basın açıklaması yapan grup sözcüsü Kutlu Dane, “Yüz yılın anlaşması adlı zillet, işgal, katliam planına hayır. Kudüs ve nehirden denize tüm Filistin toprakları Filistin halkınındır. ABD emperyalizminin başı Trump, bir süredir beklenen yüz yılın anlaşması adlı planı dün kamuoyuyla paylaştı. Planın ayrıntıları Beyaz Saray’ın internet sitesinden erişilebilir halde. 180 sayfalık bu paçavra Filistinlilerin geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarından vazgeçmesi karşılığında kendilerine bir miktar para öneriyor. Batı Şeria’nın doğusundaki Ürdün Vadisi’ni İsrail’e veriyor, Kudüs’ü tek parça halinde siyonistlerin başkenti ilan ediyor, satır aralarında Filistinlileri sürekli tehdit ediyor. Bunun adı işgaldir, katliamdır. Biz Orta Doğu halklarının gözünde bu belgenin tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur” açıklamasında bulundu.

ABD Konsolosluğu önünde Kudüs eylemi

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