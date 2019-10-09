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ABD Konsolosluğu önünde Trump tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

Adana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları protesto edildi.

Vatan Partisi üyesi bir grup, Trump'ın sosyal medyada Türkiye ile ilgili paylaşımlarına tepki göstermek ve Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekata destek amacıyla, ellerinde pankartlarla ABD Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

Partinin İl Başkanı Selver Kaplan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumunun dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi.

Trump'ın sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Kaplan, "Trump'ın tehditlerinin içi boştur. Türkiye kendisine yönelen YPG/PKK terörünü bertaraf etmek için kimseden izin almak zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

Kaplan, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılmasını ve buradaki ABD uçaklarının gönderilmesini istedi.

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