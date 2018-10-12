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ABD Konsolosluğu tercümanı Uluçay'ın tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

MARDİN 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın tahliye talebi reddedildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın tahliye talebi reddedildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturmadan sonra açılan dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ile tutuksuz avukat Hüseyin Cangir'in yargılanmasına bugün devam edildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Hamza Uluçay, suçsuz olduğunu, hakkında istenen bütün bilgi ve belgelerin kendi lehinde olmasına rağmen halen tutuklu olduğunu söyledi. Uluçay, "Dosyaya konulan HTS kayıtlarına göre sanki ben sürekli PKK ve FETÖ üyeleri ile telefon ile görüşmüşüm gibi bir algı yaratılıyor. Gelen evrakta benim eski tercüman olduğum yazılıyor. Bu doğru değil, ben halen resmi olarak ABD Adana Konsolosluğundaki görevim devam ediyor. Ben suçsuzum tahliyemi ve beratimi istiyorum" dedi.
Avukatların savunmasından sonra duruşmaya ara veren Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Uluçay'ın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı erteledi.
KONSOLOSLUK ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay'ın evine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde bulunamaması nedeniyle görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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