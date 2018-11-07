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ABD Konsolosluğu tercümanı Uluçay'ın tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

 MARDİN 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın bugünkü duruşmasında tahliye talebi reddedildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın bugünkü duruşmasında tahliye talebi reddedildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı soruşturmanın ardından açılan dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ile tutuksuz avukat Hüseyin Cangir'in yargılanmasına bugün devam edildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Uluçay ve avukatlarının tahliye talepleri reddedilirken, mahkeme, Uluçay'ın bilgisayarındaki yazıların çözümü için duruşmayı 9 Ocak 2019 tarihine erteledi.
KONSOLOSLUK ÇIKIŞINDA GÖZALTI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay'ın evine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde bulunamaması nedeniyle görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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