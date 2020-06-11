ABD Konsolosluk Çalışanı Topuz’a 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 8 ayı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’u FETÖ/PDY’ye yardım suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlk duruşması 26 Mart 2019’da görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Metin Topuz beraatini talep etti.

Bu talebi reddeden mahkeme, Topuz cezaevinde yattığı süreyi dikkate aldıktan tutukluluk hali devamına karar verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu

1982 yılından beri ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Topuz, 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı ‘tek kişilik’ iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi müşteki ve mağdur sıfatıyla yer alıyordu. 1 Şubat 2019’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede ‘‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’’, ‘‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek’’ suçlamalarıyla Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.