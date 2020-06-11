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  4. ABD Konsolosluk Çalışanı Topuz’a 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

ABD Konsolosluk Çalışanı Topuz’a 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

11.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 8 ayı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’u FETÖ/PDY’ye yardım suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

ABD Konsolosluk Çalışanı Topuz’a 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 8 ayı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’u FETÖ/PDY’ye yardım suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlk duruşması 26 Mart 2019’da görülen davanın bugünkü karar duruşmasında Metin Topuz beraatini talep etti.

Bu talebi reddeden mahkeme, Topuz cezaevinde yattığı süreyi dikkate aldıktan tutukluluk hali devamına karar verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu

1982 yılından beri ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Topuz, 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı ‘tek kişilik’ iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi müşteki ve mağdur sıfatıyla yer alıyordu. 1 Şubat 2019’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede ‘‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’’, ‘‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek’’ suçlamalarıyla Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Topuz: ‘’25 yılda yüzlerce devlet görevlisiyle irtibatlı oldum, iddianamede sadece suçlu olduğu iddia edilen kişiler gösteriliyor’’

İddianamede FETÖ üyesi polislerle irtibatlı olmakla suçlanan Metin Topuz dava boyunca bu suçlamaları reddetti.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda 1982’de santral memuru olarak göreve başladıktan 10 yıl sonra ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nde (DEA) asistan-tercüman olarak çalıştığını söyleyen Topuz, 25 yıl boyunca devlet yetkilileriyle işi gereği görüştüğünü başka bir ilişki geliştirmediğini dile getirmişti.

Topuz, “Bütün görevlerim, muhataplar arasında özellikle vize konusunda tercümanlık yapmaktan ibarettir. DEA’da tercümanlık dışında irtibat iddiası doğru değildir. Bu görüşmelerde kullandığım bir telefon numarası var. Başkası adına kayıtlı olduğu iddia edilse de bunun ABD Başkonsolosluğu adına kayıtlı olduğu ve 1995 yılından beri benim kullanımımda olduğu dosyaya sunulmuştur. Görev yaptığım DEA’nın, muhatap makamlara, Türkiye Cumhuriyeti’nde atamaları yapılmış şahısları seçmek, belirlemek gibi yetkisi olmadığı gibi, FETÖ/PDY üyesi olduğunu bilmemiz söz konusu değildir. Tespit etmemiz de söz konusu değildir. Devlet bize muhatap olarak kimi koyuyorsa onunla irtibat kurarız. 2007’den sonra benim görüştüğüm kişiler olarak iddianamede sadece 100 kamu görevlisi gösteriliyor. Yalnızca suç işledikleri iddia edilen şahıslar dosyaya konmuş ve algı yaratılmıştır. Halbuki 25 yılda irtibatlı olduğum yüzlerce isim vardır” demişti.

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