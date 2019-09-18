ABD Konsolosluk Çalışanına Tahliye Kararı Çıkmadı

Haber Ajansı Reuters’in davaya hakim bir kaynağa dayandırdığı habere göre, avukatların duruşmaya bir gün kala yaptığı başvuruyu AİHM kabul etti. Aynı kaynak, avukatların Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı ayrı bir başvurunun ise 7 Şubat’ta reddedildiğini söyledi. Reuters’a göre Anayasa Mahkemesi’ne yapılan ikinci bir başvuruya ise henüz yanıt alınmadı.

Terör örgütü olarak tanımlanan Fethullah Gülen hareketine üye olduğu iddia eden Metin Topuz'un avukatlarının geçen Ocak ayında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM’e başvurduğu da bildirildi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Topuz'un tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 11 Aralık olarak belirlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dördüncü duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da izledi.

Askeri ve siyasi casusluk ve de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyette bulunma suçlamaları yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Metin Topuz’un avukatları Reuters’a konuyla ilgili açıklama yapmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden de bir yorum gelmiş değil. AİHM’e gidebilmek için başvuru sahibinin kendi ülkesinde tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olması gerekiyor.

Avukatlar daha ince Topuz hakkında ikinci bir soruşturma yürütüldüğünü ancak ayrıntılarının bilinmediğini kaydetmişti. Reuters’a bilgi veren kaynak, AİHM, Ankara’ya karşı karar verse bile ikinci soruşturmanın Topuz’u hapiste tutmak için kullanılabileceğini belirtiyor.

Konsoloslukta, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA’da çevirmen ve yardımcı olarak çalışan Metin Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD Konsolosluğu'nda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Eylül 2017'de gözaltına alınan ve 4 Ekim tarihinde tutuklanan Topuz hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Suçlamaları reddeden Metin Topuz'un tutukluluk hali, Suriye’de YPG gerginliği ve Rus S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle zaten sorunlu olan ABD

