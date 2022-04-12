ABD Konsolosluk Çalışanlarını Şangay’dan Çekiyor

Çin’in Corona virüsü salgınına karşı uyguladığı sert önlemlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, acil durum personeli dışındaki konsolosluk çalışanlarının Şangay’dan ayrılmaları talimatı verdi.

Şangay’da son dönemde Corona virüsü vakalarının artmaya başlaması üzerine Çin yönetimi son derece sert önlemleri yeniden devreye soktu. Bu kapsamda semptom göstermese de COVID-19 olan kişilerin ortak merkezlerde zorunlu karantinaya alınması gibi önlemler söz konusu.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı, arzu eden konsolosluk çalışanlarının Şangay’ı terk edebileceklerini açıklamıştı. Ancak bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamayla, acil durum personeli dışındaki çalışanların Şangay’dan ayrılmaları istendi. Bakanlığın neden bu şekilde bir karar aldığına dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Şangay’da en tepki çeken uygulamalardan biri COVID-19 testi pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrılarak, karantina merkezlerine götürülmesi olmuştu. Batılı ülkeler bu uygulamaya tepki göstermişlerdi. Bazı ülkeler konsolosluk çalışanlarının kapsam dışı kalması konusunda güvence talep etmişlerdi.

Çin yönetimiyse ABD’nin konsolosluk çalışanlarının Şangay’dan ayrılması talimatını eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, ABD’yi salgın üzerinden manipülasyon yapmakla suçladı ve buna son vermesini istedi.

ABD’de de vaka sayıları artışa geçti

Öte yandan ABD’de de birçok eyalette vaka sayılarında yeniden artışlar görülmeye başlandı. Aralarında başkent Washington ve New York eyaletlenin de bulunduğu bazı bölgelerde günlük vaka sayılarında yüzde 60’ların üzerinde artışlar görülmeye başlandı.

Bazı eyaletler kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirme konusunu tartışırken bu konuda ilk adım atan Pensilvanya eyelatinin Philadelphia şehri oldu. Alınan karar uyarınca şehirde 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren şehirde yeniden kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Omicron’un alt varyantı olarak bilinen BA.2 varyantının baskın hale geldiği ABD’de her 3 kişiden 2’sinin bu varyanta yakalandığı belirtiliyor. ABD’de özellikle kuzey ve kuzeydoğudaki eyaletlerde artan vaka sayılarına karşın aşılar sayesinde hastaneye yatış ve ölümlerde azalma olduğuna dikkat çekiliyor.

