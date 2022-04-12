HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Konsolosluk Çalışanlarını Şangay’dan Çekiyor

ABD Konsolosluk Çalışanlarını Şangay’dan Çekiyor

12.04.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Corona virüsü salgınına karşı uyguladığı sert önlemlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, acil durum personeli dışındaki konsolosluk çalışanlarının Şangay’dan ayrılmaları talimatı verdi

ABD Konsolosluk Çalışanlarını Şangay’dan Çekiyor

Çin’in Corona virüsü salgınına karşı uyguladığı sert önlemlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, acil durum personeli dışındaki konsolosluk çalışanlarının Şangay’dan ayrılmaları talimatı verdi.

Şangay’da son dönemde Corona virüsü vakalarının artmaya başlaması üzerine Çin yönetimi son derece sert önlemleri yeniden devreye soktu. Bu kapsamda semptom göstermese de COVID-19 olan kişilerin ortak merkezlerde zorunlu karantinaya alınması gibi önlemler söz konusu.

Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı, arzu eden konsolosluk çalışanlarının Şangay’ı terk edebileceklerini açıklamıştı. Ancak bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamayla, acil durum personeli dışındaki çalışanların Şangay’dan ayrılmaları istendi. Bakanlığın neden bu şekilde bir karar aldığına dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Şangay’da en tepki çeken uygulamalardan biri COVID-19 testi pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrılarak, karantina merkezlerine götürülmesi olmuştu. Batılı ülkeler bu uygulamaya tepki göstermişlerdi. Bazı ülkeler konsolosluk çalışanlarının kapsam dışı kalması konusunda güvence talep etmişlerdi.

Çin yönetimiyse ABD’nin konsolosluk çalışanlarının Şangay’dan ayrılması talimatını eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, ABD’yi salgın üzerinden manipülasyon yapmakla suçladı ve buna son vermesini istedi.

ABD’de de vaka sayıları artışa geçti

Öte yandan ABD’de de birçok eyalette vaka sayılarında yeniden artışlar görülmeye başlandı. Aralarında başkent Washington ve New York eyaletlenin de bulunduğu bazı bölgelerde günlük vaka sayılarında yüzde 60’ların üzerinde artışlar görülmeye başlandı.

Bazı eyaletler kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirme konusunu tartışırken bu konuda ilk adım atan Pensilvanya eyelatinin Philadelphia şehri oldu. Alınan karar uyarınca şehirde 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren şehirde yeniden kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Omicron’un alt varyantı olarak bilinen BA.2 varyantının baskın hale geldiği ABD’de her 3 kişiden 2’sinin bu varyanta yakalandığı belirtiliyor. ABD’de özellikle kuzey ve kuzeydoğudaki eyaletlerde artan vaka sayılarına karşın aşılar sayesinde hastaneye yatış ve ölümlerde azalma olduğuna dikkat çekiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çifte cinayetin sırrı 17 yıl sonra çözüldüÇifte cinayetin sırrı 17 yıl sonra çözüldü
İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davasıİmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Kuyumculardan 'altın' tahmini!

Kuyumculardan 'altın' tahmini!

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.