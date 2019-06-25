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ABD Konsolosluk Görevlisinin Ev Hapsi Kaldırıldı

25.06.2019 20:02 | Son Güncelleme

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör suçlamasıyla tutuklanan Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

ABD Konsolosluk Görevlisinin Ev Hapsi Kaldırıldı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör suçlamasıyla tutuklanan Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Mahkeme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da G-20 Zirvesi kapsamında yapacağı görüşme öncesinde geldi.

Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi cezasının sağlık gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Mete Cantürk eşi ve kızıyla birlikte Ankara’nın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanıyordu.

Türkiye’de ABD vatandaşlarının ve konsolukta görev yapan Türk personelin yargılanması Suriye’deki politika farklılıkları ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı sebebiyle gerilen iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde temel görüş ayrılığı konularından biri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi kapsamında görüşmesi ve gündemin bir numaralı maddesinin de Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin olması bekleniyor.

Mete Cantürk Salı günü çıkarıldığı mahkemede Gülen örgütü üyesi olduğunu yalanladı. Mete Cantürk hakkında hazırlanan iddianamede Gülen hareketine üye olmaları sebebiyle haklarında soruşturma açılan çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu iddia edilmişti. Türkiye Gülen hareketini 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana terör örgütü olarak niteliyor.

Mete Cantürk mahkemedeki ifadesinde yaptığı iş gereği sadece irtibatta olması ve görüşmesi gereken kişilerle görüştüğünü söyledi. “Bu görevlerde bulunan kişiler devletin atadığı kamu görevlileri. Bu kişilerin sabıkalı olduklarını bilmem imkansızdı. Benim böyle bir yükümlülüğüm yoktu” şeklinde konuştu.

Mete Cantürk yüksek tansiyon ve diyabet sorunu olduğunu, 2008 yılında da kalp krizi geçirdiğini ve düzenli olarak doktoruna muayene olması gerektiğini söyledi. 17 aydır ev hapsinde olması sebebiyle sağlığının kötüleştiğini savundu.

Bu unsurları değerlendiren mahkeme de Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırdı ve yargılamanın devam ettiği süre boyunca da yetkililere imza vermesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Mete Cantürk’ün eşi Sevim Cantürk ve kızı İrem Cantürk hakkındaki denetim şartını da kaldırdı. Her ikisi de haklarındaki suçlamaları reddediyor. Mete, Sevim ve İrem Cantürk hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise sürüyor. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’de görülecek.

ABD’nin Türkiye Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Mahkeme binası önünde gazetecilere konuşan ABD’li diplomat “Nazmi Mete Cantürk hakkındaki suçlamaları destekleyecek hiçbir delil görmedik. Bu sürecin ve haksız şekilde gözaltına alınan diğer personelimize ilişkin süreçlerin hızlı, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.

ABD diplomatik misyon çalışanı Hamza Uluçay terör suçlamasıyla 4,5 yıl hapis cezasına mahkum olmuş ancak 2 yıl hapiste kaldıktan sonra Ocak ayında serbest bırakılarak kendisine yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Casusuluk suçlamasıyla yargılanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli olan Metin Topuz ise Cuma günü hakim karşısına çıkacak.

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