ABD Konsolosluk Görevlisinin Ev Hapsi Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi kapsamında görüşmesi ve gündemin bir numaralı maddesinin de Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin olması bekleniyor.

Türkiye’de ABD vatandaşlarının ve konsolukta görev yapan Türk personelin yargılanması Suriye’deki politika farklılıkları ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı sebebiyle gerilen iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde temel görüş ayrılığı konularından biri.

Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi cezasının sağlık gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi. Mete Cantürk eşi ve kızıyla birlikte Ankara’nın 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanıyordu.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında terör suçlamasıyla tutuklanan Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Mahkeme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’da G-20 Zirvesi kapsamında yapacağı görüşme öncesinde geldi.

Mete Cantürk Salı günü çıkarıldığı mahkemede Gülen örgütü üyesi olduğunu yalanladı. Mete Cantürk hakkında hazırlanan iddianamede Gülen hareketine üye olmaları sebebiyle haklarında soruşturma açılan çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu iddia edilmişti. Türkiye Gülen hareketini 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana terör örgütü olarak niteliyor.

Mete Cantürk mahkemedeki ifadesinde yaptığı iş gereği sadece irtibatta olması ve görüşmesi gereken kişilerle görüştüğünü söyledi. “Bu görevlerde bulunan kişiler devletin atadığı kamu görevlileri. Bu kişilerin sabıkalı olduklarını bilmem imkansızdı. Benim böyle bir yükümlülüğüm yoktu” şeklinde konuştu.

Mete Cantürk yüksek tansiyon ve diyabet sorunu olduğunu, 2008 yılında da kalp krizi geçirdiğini ve düzenli olarak doktoruna muayene olması gerektiğini söyledi. 17 aydır ev hapsinde olması sebebiyle sağlığının kötüleştiğini savundu.

Bu unsurları değerlendiren mahkeme de Mete Cantürk hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırdı ve yargılamanın devam ettiği süre boyunca da yetkililere imza vermesi gerektiğine hükmetti.