ABD konvoyu Kamışlı üzerinden giderken görüntülendi

ABD’nin Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye’ye giriş yaptığı belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoyda tırlar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Nusaybin’den de görülebilen konvoy, Suriye’nin iç kesimlerine doğru ilerleyip gözden kayboldu.

