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ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD tarafından gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 300 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların jeneratör ve iş makineleri de taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

FOTOĞRAFLI

ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi

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