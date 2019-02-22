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ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

  ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü:
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- Konvoydan görüntü
- Konvoyda taşınan kamyonlar
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

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