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ABD konvoyunun Suriye’deki hareketliliği görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

Mardin‘in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD’nin Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi.ABD’nin Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye’deki hareketliliği görüntülendi

Mardin‘in Nusaybin ilçesinde gündüz saatlerinde, ABD’nin Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen konvoy, boş olarak Kamışlı kentinden Irak yönüne giderken görüntülendi.
ABD’nin Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gündüz Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerek Irak yönüne doğru geçerken, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Suriye’ye üzerinden daha önce dolu olarak gece saatlerinde geçen konvoy, üstleri açık olan tırın boş olduğu görüldü. Konvoy, Suriye’nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerlediği görüldü.

ABD konvoyunun Suriye’deki hareketliliği görüntülendi

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