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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- IRAK yönünden gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçtiği sırada Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin ilçesinden görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendiABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendiABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

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