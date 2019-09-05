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ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

IRAK yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye’den görüntülendi.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - IRAK yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye’den görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

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