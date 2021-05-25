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ABD koronanın kökeninin yeniden araştırılmasını istiyor

25.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının Çin'de koronavirüsün kaynağını yeniden araştırmasını istedi.

ABD koronanın kökeninin yeniden araştırılmasını istiyor

ABD, Çin'i ilk araştırmaya etki etmekle suçluyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık Bakanı Xavier Becerra, uluslararası uzmanların koronavirüsün kaynağını araştırmaya devam etmesi çağrısında bulundu. DSÖ uzmanlarının daha önce Çin'in Vuhan kentinde yaptığı incelemeden sonuç alınamadığını vurgulayan Becerra, incelemenin ikinci aşamasının şeffaf koşullar altında yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzmanların virüsün kökenini ve salgının başlangıcını tespit edebilmek için çalışmalarını bağımsız şekilde sürdürmesi gerektiğini kaydeden ABD'li Bakan, Çin'de yapılan ilk incelemenin kalitesinden ABD'nin kuşkuları olduğuna işaret etti. Becerra, bundan sonraki muhtemel pandemilere karşı erken uyarı sistemi geliştirmek için de ülkeler arasında bilgi alışverişinin iyileştirilmesi gerektiğine değindi.

Virüs laboratuvarda mı üretildi?

Koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bu yılın başında incelemeler yapan DSÖ uzmanları, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği sorusuna yanıt bulamamış ve koronavirüsün "laboratuvar üretimi" olduğu tezinin ise "son derece olasılık dışı" olduğu ifade edilmişti.

Ancak ABD, Çin'i uzmanların araştırmalarına müdahele etmek ve incelemeleri engellemekle suçluyor. Çin, ABD'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Avustralya ve Japonya ile birlikte 13 ülkenin imza attığı bir açıklamayla da bilim insanlarının verilere ve numunelere erişimini engellemekle eleştirilmişti. Açıklamada, uzmanların hazırladığı raporda virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu iddiasının "son derece ihtimal dışı" ifadesinin yer alması için de etkide bulunduğu öne sürülmüştü.

DSÖ uzmanları Vuhan'da hastaneler, araştırma enstitüleri ve yaban hayvan satışı yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuş, ilk tespit edilen koronavirüs vakalarından bazılarının bu pazardan kaynaklandığı ortaya çıkmış, ancak hepsinin kökeninin burası olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştı.

dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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