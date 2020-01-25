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ABD, koronavirüs salgınının vurduğu Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Vuhan'da yaklaşık bin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor

ABD'nin, Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını ve diplomatlarını, yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgını nedeniye tahliye edeceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD yönetiminin, pazar günü koronavirüs salgının etkili olduğu Vuhan'a göndereceği uçakla vatandaşlarını Çin'den tahliye edeceği kaydedildi.

Uçakta, sağlık ekiplerinin de yer alacağı bilgisi paylaşılırken, Vuhan'da yaklaşık bin Amerikan vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Haberde, uçaktaki mevcut boş koltukların ABD vatandaşı olmayan kişi ve diplomatlara da sunulabileceği vurgulanan haberde, ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu geçici olarak kapatmayı planladığı belirtildi.

- 41 kişi öldü

Vuhan kentinde yeni tip koronavirüsü salgınından şimdiye kadar bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de iki kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Çin ana karası dışında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya’dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

- Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Çinli yetkililer, virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşımı durdurmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlarda çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin koronavirüs salgını

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