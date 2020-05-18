HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

ABD krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 23:31 | Son Güncelleme

ABD'de cuma günü görevinden alınan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’in kovulmadan önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu belirtildi.

ABD krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, CNN kanalına konuşarak, Linick’in yaptığı soruşturmalara ve görevinden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"RAHATSIZLIK VERİCİ"

Linick'in birkaç farklı nedenden dolayı Başkan Donald Trump tarafından kovulduğunu kaydeden Engel, "Linick'in ofisi, benden gelen istek üzerine Trump'ın Suudi Arabistan'a silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesi meselesini inceliyordu. Şu an resim tam net olmasa da Bakan Pompeo'nun Linick'i yaptığı soruşturmayı tamamlayamadan atılmasını sağlaması rahatsızlık vericidir." dedi.

8 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞININ HIZLANDIRILMASI TALİMATI ROL OYNUYOR

Engel, ayrıca Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturmasının da Linick'in kovulmasında rol oynadığını ifade etti.

Herhangi bir kamu görevlisinin işini yapmasından dolayı atılmasının hukuka ve yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Engel, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerinin konuya ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.

Bununla birlikte Pompeo'nun bazı bakanlık çalışanlarını kendisine ait köpeği gezdirmek, kuru temizleme işleri ve ailesi için yemek randevusu almak gibi alakasız işlerle görevlendirdiği ileri sürülürken, Linick’in düzenlediği soruşturma kapsamında bu konuları da incelediği kaydedildi.

"DERİN DEVLET" GÖNDERMESİ

Öte yandan konuya ilişkin medyaya açıklamalarda bulunan bazı Beyaz Saray yetkililer ise bazı kamu görevlilerinin hükümete karşı "derin devlet" gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

Amerikan ABC News kanalına konuşan Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro, Linick'e atıfta bulunarak, "Bazılarının derin devlet olarak tanımladıkları önemli problemlerimiz var." dedi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Fransa'da can kaybı 28 bin 239'a yükseldiFransa'da can kaybı 28 bin 239'a yükseldi
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Davutoğlu'ndan sert tepki: Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar!

Davutoğlu'ndan sert tepki: Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar!

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçları gördüm

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 239'a yükseldi

Son dakika: İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk! En düşük ölüm sayısı açıklandı

İtalya'da 9 Mart'tan bu yana ilk!

Son dakika: İspanya'da koronavirüs bilançosu açıklandı!

İspanya’da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı

Rusya'da korkunç olay! Yolda yürürken ayı saldırdı

Yolda yürürken ayı saldırdı! Ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.