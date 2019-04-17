ABD, Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından bu ülkede Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önünü açmaya hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskıyı artırmak üzere attığı son adımı basın toplantısıyla açıkladı.

Pompeo, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği bildirildi.

ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydediliyor.

ABD Kongresi'nde 1996 yılında kabul edilen Helms-Burton yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu. Ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

