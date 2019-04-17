HABER

ABD, Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından bu ülkede Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağı kaldırıyor - Yasağın 2 Mayıs'ta kaldırılmasının ardından ilgili firmalara karşı milyarlarca dolarlık davaların açılabileceği kaydediliyor

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Küba'da 1959 yılındaki devrimin ardından bu ülkede Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önünü açmaya hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskıyı artırmak üzere attığı son adımı basın toplantısıyla açıkladı.

Pompeo, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği bildirildi.

ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydediliyor.

ABD Kongresi'nde 1996 yılında kabul edilen Helms-Burton yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu. Ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Gaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildiGaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Cezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Küba Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.