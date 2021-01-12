ABD Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Küba'yı tekrar "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın ABD'den kaçan suçluların yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri barındırdığını öne sürerek "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağlama" nedeniyle kara listeye alındığını söyledi.

Trump'ın görevden ayrılmasına dokuz gün kala alınan bu karar ABD'nin yeni başkanı olacak Joe Biden yönetimi için zorluk yaratabilir.

Küba'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiğini de vurgulan Pompeo, Maduro'nun "küresel teröristlerin ülkesinde yaşaması için uygun bir ortam" yarattığını söyledi.

Pompeo açıklamasında, "Küba hükümetini tekrar yaptıkları için sorumlu tutarak açık bir mesaj gönderiyoruz: Castro rejimi küresel terörizme destek vermeyi ve ABD adaletine zarar vermeyi sona erdirmelidir" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararını kınadıklarını açıkladı.

Bu adımı 'utanmaz ve ikiyüzlü' olarak tanımlayan Rodriguez, "Bu siyasi fırsatçılık gerçekten de terörizmin açtığı yaralardan ötürü endişeli olan herkes ve tüm terörizm kurbanları tarafından fark edilmiştir" dedi.