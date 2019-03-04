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ABD Kudüs Başkonsolosluğunu, Büyükelçilikle birleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, fiilen Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği bildirildi.ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Robert Palladino, de facto (fiilen) Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, fiilen Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Robert Palladino, de facto (fiilen) Filistin Büyükelçiliği olarak kullanılan Kudüs Başkonsolosluğunun, Kudüs Büyükelçiliğiyle birleştirildiğini açıkladı. ABD, geçtiğimiz Mayıs’ayında İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış ve birçok eleştiriye sebep olmuştu. Açıklamada, “ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019’da birleştirilecek. Bu adım, Bakan Pompeo’nun 18 Ekim 2018’de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı” ifadeleri kullanıldı.
Kudüs’teki Başkonsolosluğun kapatılmasıyla birlikte Filistinlilerin, İsrail’e atanmış Büyükelçiliğe gitmesi zorunlu kılındı. Açıklamada, tüm diplomatik işlerin artık Kudüs’ten yürütüleceği ifade edilirken, Gazze ve Batı Şeria’daki işleri ise Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi’nin üstleneceği kaydedildi.

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