'ABD Kudüs ve mülteciler meselesinin müzakere edilmesini istemiyor'

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi.
Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, "ABD kararının arkasındaki hedefler açık; ABD yönetimi Kudüs ve mülteciler meselesinin İsrail ile Filistin arasındaki müzakere konuları arasından çıkarılması isteğini gizlemedi." ifadesini kullandı.
Kararın, UNRWA'nın sunduğu yardımlardan faydalanan 5 milyondan fazla mülteciye verdiği zarardan Washington'un sorumlu olduğunu ifade eden Ebu Gayt, söz konusu kararın olumsuz sonuçlarının sadece Filistinli mültecilerle sınırlı kalmayacağını, Lübnan ve Ürdün gibi mültecileri konuk eden Arap ülkelerini de etkileyeceğini belirtti.
UNRWA Genel Direktörü Pierre Krahenbühl ile krize çözüm bulmak amacıyla yoğun temaslar yürütmeyi planladığını kaydeden Ebu Gayt, ayrıca gelecek günlerde Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak Arap Birliği Konseyinin bakanlar düzeyindeki olağan toplantısında UNRWA krizinin tartışılacak ana gündem maddeleri arasında yer alacağını aktardı.
- ABD, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurdu
UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını geçen aylarda kesen ABD, dün akşam UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
Nauert, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetmişti.
UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.
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