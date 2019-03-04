ABD Kudüs'teki başkonsolosluğunu büyükelçilikle birleştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı medyada yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği'nin bugünden itibaren tek bir diplomatik misyon olacağı belirtildi. Bugüne dek bağımsız olarak Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işlerden sorumlu olan konsolosluk gelecekte Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği içinde hizmet verecek.

Washington, Kudüs başkonsolosluğunun kapatılması kararını, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinin etkinliğinin artırılmasıyla gerekçelendirdi. Diplomatik ve konsolosluk işleri ve hizmetlerinin aynı şekilde sürdürüleceği belirtildi. Amerikan yönetimi ayrıca bu değişikliğin ABD'nin Filistin bölgelerinde izlediği siyaset ve ABD'nin Kudüs'ün nihai statüsü hakkındaki politikasını değiştirdiği anlamına gelmediğini de belirtti.

ABD yönetimi birleştirme kararını geçen yıl ekim ayında açıklamış ancak bir tarih belirtmemişti. Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas ABD'nin kararını eleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "birleştirme kararınının bağımsız bir Filistin devleti düşüncesinin yok edilmesini hedeflediği" iddia edildi.