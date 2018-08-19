"ABD kuvvetleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak"

ABU DABİ (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söyledi.
Amerikan Alhurra televizyon kanalında yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Albay Ryan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de basın toplantısı düzenledi.
Ryan, burada yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol altında olan bölgelerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için Irak'ta kalacaklarını ifade ederek, "ABD güçleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak." diye konuştu.
ABD'li Albay, terör örgütü DEAŞ'ın hezimetinden sonra en önemli konunun, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
Kayseri'den kahreden haber!
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
Sırbistan'dan Türkiye'ye destek!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
PÖH sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi PÖH fiziki sınav giriş talimatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum