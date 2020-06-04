ABD Kuzey Akım 2 Boru Hattına Yönelik Yeni Yaptırımlara Hazırlanıyor

Söz konusu yasa taslağı boru döşeme işini yürüten şirketlerle bu şirketlere hizmet veren diğer kurumların da ABD’nin yaptırımları listesine alınmasını öngörüyor.

Bu defa hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte Rus Gazprom şirketi önderliğinde iki ayrı Rus şirketinin yürüttüğü boruların döşenmesi faaliyetinin hedefleneceği ifade ediliyor.

Geçen yıl Amerika Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren, “Avrupa’nın Enerji Güvenliğini Arttırma Yasası” kapsamında İsveç ve Hollanda ortaklığındaki Allseas şirketine, Kuzey Akım 2 projesinde yer almalarından dolayı yaptırım uygulanmasına gidilmişti.

Reuters Haber Ajansı’nın yasa taslağını gördüğünü iddia ettiği ve Amerikalı bir Senatörün yardımcısına dayandırdığı haberinde, boru hattı projesine yönelik yaptırımların genişletilmesi öngörülüyor.

Amerika’nın, Rusya’nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yeni bir yaptırım yasası hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Yeni yasa taslağına destek veren isimlerden biri olan Amerikalı Senatör Ted Cruz konuyla ilgili olarak “Boru hattında yer alan ve boruların döşenmesi faaliyetine destek veren tüm kurumlar net biçimde, süratle ve sert yaptırımlarla karşılaşacaklar” dedi.

Söz konusu yaptırımların yürürlüğe girebilmesi için yasa tasarısının hem Temsilciler Meclisi hem Senato tarafından kabul edilmesi ve ardından da Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Amerika’nın bu tavrına rağmen Almanya’daki çoğu siyasetçi ve enerji firması Kuzey Akım 2 boru hattı projesine destek veriyorlar. Amerika yönetimi bu karşılık kendilerinin Avrupa’ya tankerlerle likid doğal gaz LNG transferi yapabileceğini dile getiriyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD’nin yeni yaptırımlar getirme girişimlerini eleştirdi ve bunun uluslararası hukuk kurallarıyla çelişeceğini dile getirdi.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını yapan konsorsiyumdan yeni yasa tasarısına yönelik henüz bir yorum ya da açıklama yapılmadı.

