ABD Kuzey Akım 2 projesindeki şirketlere yaptırım planlıyor

Kremlin'den yapılan açıklamada yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesi konusunda ABD Enerji Bakanı Rick Perry projeye dahli olan şirketlere "çok uzak olmayan bir gelecekte" yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada projeye yaptırım uygulanmasının Moskova ve Avrupa başkentlerinde kabul edilmeyecek haksız rekabete neden olacağı belirtildi.

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin yemin törenine katılmak için Kiev'de bulunan ABDli bakan "Kuzey Akım 2'ye ABD'de muhalefet halen canlıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Perry "ABD Senatosu bir yasa geçirecek, Beyaz Saray bu yasayı onaylayacak. Bu yasa Başkan'a gidecek, O da bunu onaylayacak ve bu Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu (haksız ABD rekabeti girişimi) sadece bizim için değil, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi için de kabul edilemez" şeklinde konuştu.