ABD, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlardan kısmen vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Joe Biden yönetimi, Rus doğal gazını doğrudan Almanya'ya nakledecek olan Kuzey Akım 2 projesini inşa eden şirkete yönelik yaptırımlardan vazgeçti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Kongre'ye sunduğu raporda, Nord Stream 2 şirketinin CEO'su Matthias Warnig ve şirketin dört diğer çalışana yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesinin ABD'nin "ulusal çıkarları" ile örtüştüğü ifade edildi. Söz konusu yaptırımların ABD'nin Almanya, AB ve Avrupa'daki diğer müttefiklerle olan ilişkisine zarar verebileceği belirtildi.

Türk Akım'daki şirkete yaptırım

Alman haber ajansı dpa'nın rapora dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaptırım yasaları uyarınca, Kuzey Akım 2 ve Rus doğal gazını Türkiye'ye taşıyacak Türk Akım projeleri kapsamında boru döşeme işini üstlenen dört Rus gemisine ise yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Ayrıca, dört Rus şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Ancak Kuzey Akım 2 projesinin sonuna gelinmiş olması nedeniyle, ABD'nin projenin tamamlanmasını engellemeyeceği tahmin ediliyor. Muhalefetteki Cumhuriyetçiler, Demokrat Başkan Biden'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "hediye vermekle" suçluyor.