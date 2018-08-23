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ABD Kuzey Kore İçin Özel Temsilci Atadı

23.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Ford otomobil şirketinin başkan yardımcısı Stephen Biegun, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi olarak atandı

ABD Kuzey Kore İçin Özel Temsilci Atadı

Ford otomobil şirketinin başkan yardımcısı Stephen Biegun, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi olarak atandı.

Atamayı Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı.

Pompeo, Biegun’la birlikte gelecek hafta Kuzey Kore’ye gideceklerini duyurdu.

Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı’nda yapan Pompeo, Biegun’un Amerika’nın Kuzey Kore politikasını idare edeceğini, Kuzey Kore’nin tam ve kesin olarak nükleer silahtan arındırılması hedefine ulaşma çabalarına öncülük edeceğini belirtti.

Biegun da, Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore konusunda bir açılım başlattığını ve bu ülke için barışçıl bir gelecek yönündeki fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Yeni özel temsilci, “Konular zor, çözümü de zor olacak” dedi.

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