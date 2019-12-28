ABD-Kuzey Kore İlişkileri 2019'da Hareketliydi

2019 yılı, ABD ve Kuzey Kore ilişkileri açısından hareketli bir yıl oldu. Her iki ülke de, nükleer görüşmelerde ilk adımı atması için karşı tarafı ikna etmeye çalıştı. Ancak fazla bir ilerleme kaydedilemedi.

2019, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un, ‘eğer ABD nükleer görüşmelerdeki tavrını yumuşatmazsa, Kuzey Kore’nin yeni bir yola girebileceği’ tehdidiyle başladı.

Donald Trump’ın, geçtiğimiz Şubat’ta Hanoi’de Kim’le yaptığı zirveyi terk etmesi üzerine görüşmeler durdu. Trump’ın açıklaması “İstediğimiz bölgelerin büyük bir kısmını nükleer silahlardan arındırmayı kabul ettiler. Ancak buna karşılık istedikleri gibi bütün yaptırımları kaldırmamız mümkün değil. Sonuçta masayı terketmek zorunda kaldık” şeklindeydi.

Birkaç hafta sonraysa, Kuzey Kore füze denemelerine başladı.2019 yılı, Kuzey Kore’nin en fazla füze denemesi yaptığı yıl oldu. Trump, kısa menzilli füze denemelerini fazla önemsemese de, iki lider arasında tarafsız bölgede üçüncü bir toplantı yapılmasına rağmen, nükleer görüşmeler tekrar başlamadı.