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ABD Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 03:34 | Son Güncelleme

ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

ABD Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

ABD'nin, Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelerin durması ve her iki tarafın gerginliği artıran söylemleri üzerine, BMGK'yi toplantıya çağırması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Kim Jong-un son derece zeki ve düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini riske atmaz istemez.'' açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Kore'den ise Trump'ın bu açıklamasına cevap gecikmedi ve Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirmişti.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise nükleer silahsızlanmanın müzakerelerin bir parçası olmadığını söylemişti.

BMGK üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve konseye gelecek yıl katılacak olan Estonya ise geçen hafta Kuzey Kore'nin mayıs ayından bu yana 13 balistik füze denemesi yaptığını açıklamış ve Pyongyang yönetiminin ''provakatif eylemlerini'' kınamıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BMGK tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor. Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti. Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD BMGK füze denemeleri Kuzey Kore

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