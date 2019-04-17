ABD Kuzey Kore’nin nükleer tesisinde hareketlilik tespit ettiğini duyurdu

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore’deki nükleer tesislerde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurdu.

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore’deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurdu. 12 Nisan tarihinde çekilen uydu fotoğraflarında uranyum kuvvetlendirme kısmında ve radyokimya laboratuvarı yakınlarında 5 vagonun görüldüğü belirtilen açıklamada, “Önceden bu spesifik vagonlar radyoaktif materyallerin taşınması ya da yeniden işleme çalışmaları ile ilişkili olarak ortaya çıkardı” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018’de Singapur’da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İkili arasında daha sonra 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir zirve daha gerçekleşmiş ve zirveden kalıcı bir sonuç çıkmamıştı.

