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ABD, Kuzey Kore'nin nükleerle ilgili moratoryuma uygun davranmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

ABD, Kuzey Kore'nin nükleerle ilgili moratoryuma uygun davranmasını bekliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer denemeler konusundaki moratoryuma uygun davranmasını beklediklerini açıkladı.

Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Vietnam'daki zirve sırasında birçok vesileyle ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer veya füze denemelerini sürdürmeyeceği konusunda söz verdiğini belirterek, "Başkan Kim'in verdiği söz bu. Sözüne sadık kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui, bugün diplomatlar ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Pyongyang yönetiminin, nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda diplomatik müzakerelere devam edip etmeyeceğine ve nükleer denemelerle ilgili moratoryumu sürdürüp sürdürmeyeceğine çok yakında karar vereceğini açıklamıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasında geçen ay yapılan zirvede herhangi bir anlaşmaya varılamamış olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Choe, Pyongyang'ın, müzakereler çerçevesinde füze denemelerinin durdurulması gibi aldığı kararlar ile aynı doğrultuda önlemler almadığı sürece ABD ile müzakereleri sürdürmeye ya da anlaşmaya varma niyetinde olmadığını söylemişti.

Trump ile Kim arasındaki şahsi ilişkilerin hala iyi olduğuna işaret eden Choe, füze ve nükleer denemelerden kaçınmaya devam edip etmeme kararının tamamen Kim Jong-un'a bağlı olduğunu, Kim'in bu konudaki pozisyonunu kısa süre içinde "netleştirmesinin" beklendiğini dile getirmişti.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadesini kullanmış, Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho da zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore

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