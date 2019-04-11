WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların devam etmesini istediğini söyledi.

Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Kuzey Kore'ye nükleer silahlardan vazgeçmesi için baskı oluşturmak amacıyla uygulanan yaptırımların adil olduğunu belirten Trump, "ABD, Kuzey Kore'ye yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyor." yorumunda bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile tekrar görüşebileceğini ancak bunun kısa zaman içinde olmayacağını belirten Trump, Kim ile aralarının iyi olduğunu vurguladı.

- "Hanoi'deki zirveden istediğimiz sonuç çıkmadı"

Kim ile şubatta Hanoi'de yaptıkları görüşmelerde bazı konularda anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Yine de bu zirveden istediğimiz sonuç çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kuzey Kore ile çeşitli küçük anlaşmaların yapılabileceğini ifade ederek, "Ancak şu anda büyük anlaşma konusunda konuşuyoruz. Büyük anlaşma ise nükleer silahlardan kurtulmamız olacak." diye konuştu.